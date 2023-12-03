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Индия на COP28 отказалась подписать документ о развитии возобновляемых источников энергии

Индия на COP28 отказалась подписать документ о развитии возобновляемых источников энергии Индия в обозримом будущем не намерена отказываться от использования угля в энергетике и из-за этого не присоединилась к подписанному 118 странами, участвующими в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ, документу
Другие страны
3 декабря 2023 г. 20:09
Индия на COP28 отказалась подписать документ о развитии возобновляемых источников энергии

Индия в обозримом будущем не намерена отказываться от использования угля в энергетике и из-за этого не присоединилась к подписанному 118 странами, участвующими в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ, документу о возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности.

Как передает Report, об этом сообщает издание India Today.

Подписавшие документ страны взяли на себя обязательство утроить мировые установленные мощности по производству возобновляемой энергии как минимум до 11 тыс. ГВт и удвоить глобальные среднегодовые темпы повышения энергоэффективности до более чем 4% к 2030 году. В документе также содержится призыв к "поэтапному сокращению использования угольной энергетики", что неприемлемо для Индии.

"Чтобы достичь цели парижского соглашения, внедрение возобновляемых источников энергии должно сопровождаться в этом 10-летии быстрым повышением энергоэффективности, постепенным сокращением использования угольной энергетики, в частности прекращением продолжающихся инвестиций в новые угольные электростанции, что несовместимо с усилиями по ограничению потепления до 1,5 градуса", - отмечается в тексте документа.

Согласно последнему докладу Международного энергетического агентства "Обзор мировой энергетики", Индия поставила цель добыть 1,31 млрд тонн угля в 2024-2025 годы и намерена увеличить этот объем до 1,5 млрд тонн к 2030 году.

Отметим, что Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением было подписано в 2015 году. Страны-участницы обязались добровольно сократить выбросы углекислого газа в ближайшие 10-летия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке 1,5 или 2 градуса Цельсия.

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