Индия может произвести до 5 млрд доз вакцин против COVID-19 в 2022 году

Индия проводит крупнейшую в мире программу вакцинации населения и имеет возможность произвести 5 млрд доз вакцин против коронавирусной инфекции в текущем году.

Индия проводит крупнейшую в мире программу вакцинации населения и имеет возможность произвести 5 млрд доз вакцин против коронавирусной инфекции в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на международном онлайн-саммите по вопросам борьбы с COVID-19, который организовал Вашингтон в формате видеоконференции.

"Индия производит четыре одобренные ВОЗ вакцины и имеет возможность произвести 5 млрд доз в этом году", - сказал Моди. Он отметил, что индийская программа вакцинации - крупнейшая в мире, в стране вакцинировано почти 90% взрослого населения и более 50 млн детей.

Глава индийского правительства добавил, что в Индии используются также традиционные средства и методы лечения, и страна готова поделиться своим опытом с другими государствами.

"Мы должны создать устойчивую глобальную производственно-сбытовую цепочку и обеспечить справедливый доступ к вакцинам и лекарствам", - призвал Моди. Он добавил, что для этого правила ВТО должны стать "более гибкими", а ВОЗ должна быть реформирована для создания более устойчивой мировой архитектуры здравоохранения.