Индия испытала собственную баллистическую ракету К-4

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Индия провела испытания собственной баллистической ракеты К-4, способной нести ядерный боезаряд, запустив ее с борта атомной субмарины "Арихант" собственной постройки.

Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство IANS со ссылкой на официальные источники.

Обе разработки принадлежат Индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

Испытания состоялись 31 марта в Бенгальском заливе. Ракета была запущена с глубины около 20 метров и поразила цель на расстоянии 700 километров. До этого, 7 марта, состоялись испытания макета ракеты с понтона.

Подводная лодка "Арихант" была разработана на основе российской субмарины класса "Акула-1".