Индия испытала баллистическую ракету со своей первой атомной подлодки

Индия заявила об успешном испытании баллистической ракеты, запущенной с первой атомной подводной лодки собственного производства INS Arihant.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом объявило минобороны Индии.
Согласно заявлению министерства, запуск стал доказательством “компетентности экипажа” и подтвердил способность индийских подводных лодок к запуску баллистических ракет, что является "ключевым элементом потенциала ядерного сдерживания Индии".
Индия в настоящее время является шестой страной, наряду с Китаем, Францией, Россией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, имеющей атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами.
Успешный запуск баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) также демонстрирует стремление Индии к созданию собственной военной техники.