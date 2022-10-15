Индия испытала баллистическую ракету со своей первой атомной подлодки

Индия заявила об успешном испытании баллистической ракеты, запущенной со своей первой атомной подводной лодки INS Arihant.

Индия заявила об успешном испытании баллистической ракеты, запущенной с первой атомной подводной лодки собственного производства INS Arihant.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом объявило минобороны Индии.

Согласно заявлению министерства, запуск стал доказательством “компетентности экипажа” и подтвердил способность индийских подводных лодок к запуску баллистических ракет, что является "ключевым элементом потенциала ядерного сдерживания Индии".

Индия в настоящее время является шестой страной, наряду с Китаем, Францией, Россией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, имеющей атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами.

Успешный запуск баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) также демонстрирует стремление Индии к созданию собственной военной техники.