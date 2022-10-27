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Индия и США планируют провести совместные маневры у границы с Китаем

Индия и США планируют провести совместные маневры у границы с Китаем Индия и США проведут совместные батальонные маневры у индийской границы с Китаем с 15 ноября по 2 декабря.
Другие страны
27 октября 2022 г. 10:05
Индия и США планируют провести совместные маневры у границы с Китаем

Индия и США проведут совместные батальонные маневры у индийской границы с Китаем с 15 ноября по 2 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает газета Times of India.

Учения Yudh Abhyas пройдут в горных районах в северном индийском штате Уттаракханд в 100 км от линии контроля с Китаем. В них примут участие по 350 военнослужащих армий Индии и США в составе объединенных тактических боевых групп, сообщили источники в Министерстве обороны Индии.

В августе Индия и США провели в индийском штате Химачал-Прадеш 13-е ежегодные совместные учения сил специального назначения "Ex Vajra Prahar 2022". Американский контингент был представлен на них личным составом первой группы спецназа (1st Special Forces Group) и отрядом специальной тактики (Special Tactics Squadron).

По данным источников, Индия также впервые проведет совместные армейские маневры с Австралией Austra-Hind, которые пройдут 28 ноября-11 декабря на полигоне Махаджан в индийском западном штате Раджастхан. На учениях будут отрабатываться совместные действия пехотинцев двух стран в условиях полупустынной местности.

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