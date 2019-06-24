Индия и США могут заключить контракты на 10 млрд долларов

Индия планирует в ближайшие два-три года заключить контракты с США в сфере военно-технического сотрудничества на сумму порядка 10 миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом пишет газета Times of India.

В число крупнейших сделок, по данным издания, входит контракт на закупку Индией дополнительных 10 морских патрульных самолетов P-8I на сумму около трех миллиардов долларов.Кроме того, ожидается заключение сделки на закупку для нужд индийских ВМС 24 противолодочных многоцелевых вертолетов MH-60 (2,6 миллиарда долларов), шести ударных вертолетов "Апач" (930 миллионов долларов), а также новейших систем противовоздушной обороны для защиты столичного округа Дели (почти на 1 миллиард долларов). Эти вопросы в сфере оборонного сотрудничества будут обсуждены в ходе предстоящего визита в Индию госсекретаря США Майка Помпео в течение текущей недели.