Индия и Китай могут начать переговоры по экспорту редкоземельных магнитов

Другие страны
14 августа 2025 г. 11:58
Нью-Дели и Пекин могут в ближайшее время начать переговоры о заключении торгового соглашения, охватывающего поставки критически важных товаров, включая редкоземельные магниты, удобрения и фармацевтическую продукцию.

Как передает Report, об этом сообщает Economic Times со ссылкой на индийского чиновника.

"Три главных пункта повестки дня для обсуждения - редкоземельные магниты, удобрения и фармацевтические препараты", - сказал он.

Консультации между представителями двух стран, вероятно, состоятся в конце этого месяца, примерно во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

