Индия и Израиль провели совместные испытания зенитной ракеты

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Индия и Израиль провели успешные испытания совместно разработанной зенитной управляемой ракеты большой дальности LRSAM, говорится в официальном сообщении индийского правительства.

"Все системы, включая радар, пусковую систему и ракетный комплекс, функционировали согласно плану и поразили цель точно", — говорится в документе, сообьщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

На испытаниях, которые проводились на территории Израиля, присутствовали представители Israel Aerospace Industries (IAI) с израильской стороны и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) с индийской стороны. Ракета, которую совместно разрабатывают эти организации, должна поступить на вооружение как израильской армии, так и индийских вооруженных сил.