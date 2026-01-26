Индия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

Переговоры по соглашению о свободной торговле (ССТ) между Индией и ЕС завершены.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал.

По его словам, о сделке будет объявлено 27 января в день саммита Индия - ЕС.

"Сделка будет сбалансированной, перспективной и будет способствовать лучшей экономической интеграции с ЕС. Соглашение будет стимулировать развитие торговли и инвестиций между обеими сторонами", - отметил Агравал.

Как указал замминистра, официальное подписание соглашения состоится после юридической проверки текста, которая может занять до 5-6 месяцев. Как ожидается, оно вступит в силу в 2027 году.

Ожидается, что ССТ между Индией и ЕС смягчит последствия введенных в отношении Нью-Дели 50-процентных тарифов США за счет расширения двусторонней торговли и увеличения индийского экспорта таких товаров, как текстиль и ювелирные изделия. По неофициальным данным, соглашение также значительно откроет индийский автомобильный рынок для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, снизив тарифы со 110% до 40%.