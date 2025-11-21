Индия и Афганистан возобновляют грузовое авиасообщение

Авиаперевозки грузов между Индией и Афганистаном будут запущены в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель МИД Индии Ананд Пракаш во время визита министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи в Нью-Дели.

"Я рад сообщить, что воздушный грузовой коридор по маршрутам Кабул-Дели и Кабул-Амритсар активирован, и грузовые рейсы по этим направлениям начнутся совсем скоро", - заявил Ананд Пракаш.