    Индия и Афганистан возобновляют грузовое авиасообщение

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 12:13
    Индия и Афганистан возобновляют грузовое авиасообщение

    Авиаперевозки грузов между Индией и Афганистаном будут запущены в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель МИД Индии Ананд Пракаш во время визита министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи в Нью-Дели.

    "Я рад сообщить, что воздушный грузовой коридор по маршрутам Кабул-Дели и Кабул-Амритсар активирован, и грузовые рейсы по этим направлениям начнутся совсем скоро", - заявил Ананд Пракаш.

