Индия будет производить 16 истребителей "Теджас" в год

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Индия рассчитывает ежегодно производить 16 легких истребителей "Теджас" собственной разработки этой южноазиатской республики. Об этом 17 января объявил глава авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited Р.К. Тиаги, который передал первый самолет индийским военно-воздушным силам.

"Мы произведем шесть истребителей в следующем году, затем увеличим их число до восьми и затем до 16 самолетов в год", - сказал Таги, уточнив, что до 60% комплектующих для первого истребителя "Теджас" были произведены в Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, самолет "Теджас" является одним из рекордсменов по срокам проведения конструкторских работ. Создание истребителя началось в 1983 году и обошлось Индии в более чем 140 млрд. рупий (около $2 млрд). Работы осуществляли Hindustan Aeronautics и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) министерства обороны.

"Теджас" достиг так называемой начальной оперативной готовности, после которой стартуют летные испытания, в декабре 2013 года. В декабре прошлого года истребитель должен был достичь так называемой полной оперативной готовности, когда его можно принимать на вооружение, однако этот процесс сдвинулся на конец 2015 года. Предполагалось, что ВВС введут в строй первую эскадрилью самолетов "Теджас" в текущем году, а вторую - в 2017-м. Самолеты предназначены для замены устаревших МиГ-21.

В декабре 2014 года индийские ВВС заказали 40 истребителей "Теджас". Первые 20 из них должны быть построены к 2017-2018 годам. Всего потребности ВВС Индии в этих самолетах оцениваются более чем в 200 единиц.