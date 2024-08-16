Индийская ракета вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Легкая ракета-носитель SSLV в пятницу вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-08 и кубсат Space Rickshaw.

Легкая ракета-носитель SSLV в пятницу вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-08 и кубсат Space Rickshaw.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии. Это уже третий запуск новой индийской ракеты.

Первый запуск в августе 2022 года был неудачным. Ракета не смогла вывести спутники на заданную орбиту.

Ракета-носитель SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) весом 120 тонн и высотой 34 метра может выводить на орбиту высотой 500 км полезную нагрузку до 500 кг.