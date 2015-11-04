Инаугурация вновь избранного президента Белоруссии состоится 6 ноября

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Инаугурация вновь избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 6 ноября в Минске.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Церемония вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 6 ноября 2015 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инаугурация будет проходить во Дворце Независимости в Минске.

По информации пресс-службы, в зале торжественных церемоний Лукашенко принесет присягу президента Белоруссии и подпишет соответствующий акт. Удостоверение президента главе государства будет вручено в присутствии более тысячи приглашенных, среди которых высшие должностные лица страны, депутаты палаты представителей и члены Совета республики Национального собрания (парламента Белоруссии), руководители различных уровней, представители дипломатического корпуса, зарубежные гости.