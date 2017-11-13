Имя Мохаммед вошло в пятерку популярнейших детских имен в Австрии

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Мужское мусульманское имя Мохаммед и Мохаммад стало одним из самых популярных имен для новорожденных детей в столице Австрии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Статистика показывает, что за последние пять лет оно фигурирует не только в десятке распространенных имен для мальчиков, но и уверенно движется к первой строчке в этом перечне.

Согласно закрытым сведениям, используемых для сугубо внутреннего пользования в Австрии, имя Мохаммед в течение пяти лет уверенно находится в десятке популярнейших имен в Вене и к 2016 году даже поднялось на пятую позицию.

В 2010 году такие имена получили 99 новорожденных, в 2011 - 111, а в 2016 уже 124.

Местные СМИ отмечают, что по итогам 2017 года это имя станет более популярным из-за миграции приезжих с Ближнего Востока и Африки.