Импичмент президенту Южной Кореи может быть принят до 13 марта

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Решение Конституционного суда, рассматривающего вопрос о правомочности объявления импичмента президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, может быть принято до 13 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ренхап", подоплека спора вокруг даты принятия решения обусловлена тем, что 28 февраля истекает срок полномочий специальной следственной комиссии, расследующей дело о коррупционном скандале вокруг президента Южной Кореи.

Полномочия нынешнего главы Конституционного суда Пак Хан Чхула заканчиваются 31 января, еще одного судьи – 13 марта.

Для принятия решения о правомочности импичмента необходимо присутствие семи судей, для поддержки импичмента – голоса шести судей.