Импичмент Макрона одобряет почти половина электората Франции

Почти половина французских избирателей поддерживает намерение левой оппозиции начать в парламенте процедуру лишения Эмманюэля Макрона полномочий президента республики.
Как передает
По итогам опроса, половина опрошенных поддержали намерение левой партии "Неподчинившаяся Франция" внести на рассмотрение Национального собрания (нижняя палата) парламента резолюцию с требованием импичмента Макрона, другая половина высказалась против.
Согласно данным службы, 63% респондентов возлагают ответственность на президента и его сторонников за то, что во Франции не сформировано новое правительство через семь недель после досрочных выборов.
Отмечается, что опрос был проведен в интернете 27-28 августа среди одной тыс. жителей Франции старше 18 лет, отобранных на основе возраста, пола, профессии, вероисповедания и региона проживания.
Напомним, что представители левой оппозиции заявили о намерении добиваться импичмента главы государства за отказ назначить на пост премьер-министра экономиста Люси Кастетс, кандидатуру которой выдвинул альянс "Новый народный фронт" (лидировал в июле по итогам досрочных парламентских выборов).