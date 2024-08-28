Импичмент Макрона одобряет почти половина электората Франции

Половина французских избирателей поддерживает намерение левой оппозиции начать в парламенте процедуру лишения Эмманюэля Макрона полномочий президента республики.

Почти половина французских избирателей поддерживает намерение левой оппозиции начать в парламенте процедуру лишения Эмманюэля Макрона полномочий президента республики.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Elabe по запросу телеканала BFMTV.

По итогам опроса, половина опрошенных поддержали намерение левой партии "Неподчинившаяся Франция" внести на рассмотрение Национального собрания (нижняя палата) парламента резолюцию с требованием импичмента Макрона, другая половина высказалась против.

Согласно данным службы, 63% респондентов возлагают ответственность на президента и его сторонников за то, что во Франции не сформировано новое правительство через семь недель после досрочных выборов.

Отмечается, что опрос был проведен в интернете 27-28 августа среди одной тыс. жителей Франции старше 18 лет, отобранных на основе возраста, пола, профессии, вероисповедания и региона проживания.

Напомним, что представители левой оппозиции заявили о намерении добиваться импичмента главы государства за отказ назначить на пост премьер-министра экономиста Люси Кастетс, кандидатуру которой выдвинул альянс "Новый народный фронт" (лидировал в июле по итогам досрочных парламентских выборов).