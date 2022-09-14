Император и императрица Японии приедут на похороны Елизаветы II вопреки традиции

Представитель японского правительства подтвердил присутствие императора Нарухито и императрицы Масако на похоронах Елизаветы II.

Представитель японского правительства подтвердил присутствие императора Нарухито и императрицы Масако на похоронах Елизаветы II.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Правительство Японии приняло приглашение от британских коллег и заявило, что император и императрица приедут на похороны королевы, которые пройдут в Лондоне 19 сентября. Согласно обычаям, японский император не присутствует в похоронах в Японии или за рубежом из-за того, что смерть в японской культуре считают делом нечистым, и императору строго запрещалось посещение похорон. Как отметил генсек Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, на это решение повлияли тесные отношения между двумя семьями.

"Во время 70-летнего правления королевы Елизаветы британская королевская семья и японская императорская семья поддерживали дружеские отношения на протяжении трех поколений", — сказал он.

По его словам, императорская чета должна покинуть Японию в субботу, 17 сентября, и вернуться домой во вторник, 20 сентября. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие правительственные чиновники не планируют присутствовать на похоронах, уточнил Мацуно.