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Император и императрица Японии приедут на похороны Елизаветы II вопреки традиции

Император и императрица Японии приедут на похороны Елизаветы II вопреки традиции Представитель японского правительства подтвердил присутствие императора Нарухито и императрицы Масако на похоронах Елизаветы II.
Другие страны
14 сентября 2022 г. 13:56
Император и императрица Японии приедут на похороны Елизаветы II вопреки традиции

Представитель японского правительства подтвердил присутствие императора Нарухито и императрицы Масако на похоронах Елизаветы II.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Правительство Японии приняло приглашение от британских коллег и заявило, что император и императрица приедут на похороны королевы, которые пройдут в Лондоне 19 сентября. Согласно обычаям, японский император не присутствует в похоронах в Японии или за рубежом из-за того, что смерть в японской культуре считают делом нечистым, и императору строго запрещалось посещение похорон. Как отметил генсек Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, на это решение повлияли тесные отношения между двумя семьями.

"Во время 70-летнего правления королевы Елизаветы британская королевская семья и японская императорская семья поддерживали дружеские отношения на протяжении трех поколений", — сказал он.

По его словам, императорская чета должна покинуть Японию в субботу, 17 сентября, и вернуться домой во вторник, 20 сентября. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие правительственные чиновники не планируют присутствовать на похоронах, уточнил Мацуно.

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Версия на английском языке Japanese emperor, empress to attend funeral of Elizabeth II, contrary to tradition

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