Илона Маска не пригласили на встречу Трампа с руководителями ИТ-компаний

Главы крупнейших американских ИТ-компаний соберутся в Белом доме на встречу с президентом Дональдом Трампом, однако в списке приглашенных отсутствует Илон Маск.

Как передает Report со ссылкой на Mint, в мероприятии примут участие около двух десятков руководителей, среди них глава Meta Марк Цукерберг, CEO Apple Тим Кук, основатели Microsoft и OpenAI Билл Гейтс и Сэм Альтман.

Сначала они посетят конференцию по искусственному интеллекту, организованную первой леди Меланией Трамп, после чего примут участие в приеме в обновленном Розовом саду Белого дома.