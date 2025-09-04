Илона Маска не пригласили на встречу Трампа с руководителями ИТ-компаний
- 04 сентября, 2025
- 18:42
Главы крупнейших американских ИТ-компаний соберутся в Белом доме на встречу с президентом Дональдом Трампом, однако в списке приглашенных отсутствует Илон Маск.
Как передает Report со ссылкой на Mint, в мероприятии примут участие около двух десятков руководителей, среди них глава Meta Марк Цукерберг, CEO Apple Тим Кук, основатели Microsoft и OpenAI Билл Гейтс и Сэм Альтман.
Сначала они посетят конференцию по искусственному интеллекту, организованную первой леди Меланией Трамп, после чего примут участие в приеме в обновленном Розовом саду Белого дома.
