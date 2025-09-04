Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Илона Маска не пригласили на встречу Трампа с руководителями ИТ-компаний

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 18:42
    Илона Маска не пригласили на встречу Трампа с руководителями ИТ-компаний

    Главы крупнейших американских ИТ-компаний соберутся в Белом доме на встречу с президентом Дональдом Трампом, однако в списке приглашенных отсутствует Илон Маск.

    Как передает Report со ссылкой на Mint, в мероприятии примут участие около двух десятков руководителей, среди них глава Meta Марк Цукерберг, CEO Apple Тим Кук, основатели Microsoft и OpenAI Билл Гейтс и Сэм Альтман.

    Сначала они посетят конференцию по искусственному интеллекту, организованную первой леди Меланией Трамп, после чего примут участие в приеме в обновленном Розовом саду Белого дома.

    Илон Маск Дональд Трамп ИТ-компании
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İlon Mask Trampın IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşünə dəvət edilməyib

