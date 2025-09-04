İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 19:05
    İlon Mask Trampın IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşünə dəvət edilməyib

    ABŞ-nin ən böyük IT şirkətlərinin rəhbərləri Prezident Donald Trampla görüşmək üçün Ağ Evdə toplaşacaqlar, lakin dəvətlilərin siyahısında İlon Maskın adı yoxdur.

    "Report" "Mint"ə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə iyirmiyə yaxın şirkətin rəhbərləri iştirak edəcək, onların arasında "Meta"nın rəhbəri Mark Zukerberq, "Apple" şirkətinin CEO-su Tim Kuk, "Microsoft" və "OpenAI"nin təsisçiləri Bill Qeyts və Sem Altman var.

    Əvvəlcə onlar birinci xanım Melaniya Trampın təşkil etdiyi süni intellektə dair konfransda, daha sonra qəbulda iştirak edəcəklər.

    İlon Mask IT şirkətləri Ağ Ev
