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Илон Маск: США стремительно движутся к банкротству

Илон Маск: США стремительно движутся к банкротству Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск считает, что США стремительно движутся к банкротству.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 14:00
Илон Маск: США стремительно движутся к банкротству
Илон Маск

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск считает, что США стремительно движутся к банкротству.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х" в ответ на заявление Департамента эффективности государственного управления (DOGE) о необходимости решения проблем, связанных с госбюджетом США.

В публикации DOGE говорится, что профицит бюджета США не наблюдался с 2001 года. В 2023 году американское правительство потратило 6,16 трлн долларов США, а получило лишь 4,47 трлн долларов. В департаменте призвали сбалансировать госбюджет США.

"В настоящее время Америка стремительно движется к банкротству", - написал в ответ Илон Маск.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask: ABŞ sürətlə müflisləşir

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