Илон Маск: США стремительно движутся к банкротству

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск считает, что США стремительно движутся к банкротству.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск считает, что США стремительно движутся к банкротству.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х" в ответ на заявление Департамента эффективности государственного управления (DOGE) о необходимости решения проблем, связанных с госбюджетом США.

В публикации DOGE говорится, что профицит бюджета США не наблюдался с 2001 года. В 2023 году американское правительство потратило 6,16 трлн долларов США, а получило лишь 4,47 трлн долларов. В департаменте призвали сбалансировать госбюджет США.

"В настоящее время Америка стремительно движется к банкротству", - написал в ответ Илон Маск.