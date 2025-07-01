Илон Маск призвал создать новую политическую партию

Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в стране, повторив свою критику законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в стране, повторив свою критику законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

Как передает Report, об этом И. Маск написал соцсети в X.

"Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране", - отметил он.

Он добавил, что "пришло время для новой политической партии", которая, по его мнению, будет "действительно заботиться о людях".