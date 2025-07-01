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Илон Маск призвал создать новую политическую партию

Илон Маск призвал создать новую политическую партию Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в стране, повторив свою критику законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.
Другие страны
1 июля 2025 г. 03:12
Илон Маск призвал создать новую политическую партию

Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в стране, повторив свою критику законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

Как передает Report, об этом И. Маск написал соцсети в X.

"Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране", - отметил он.

Он добавил, что "пришло время для новой политической партии", которая, по его мнению, будет "действительно заботиться о людях".

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı milyarder İlon Mask ölkədə yeni siyasi partiya yaratmağa çağırıb

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