Илон Маск призвал мэра Лос-Анджелеса уйти в отставку

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров.

Как передает Report, об этом американский миллиардер Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X.

Таким образом предприниматель прокомментировал публикацию одного из пользователей о том, что Басс отказалась от возможной помощи в восстановлении связи в городе, поскольку "не была заинтересована в решении проблемы, если это связано с Маском".

Позднее бизнесмен написал, что Басс следует уйти в отставку.

Издание Daily Mail сообщало, что менее чем за неделю до начала пожаров в городе Басс потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные $49 миллионов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.

Напомним, что 7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. По мнению метеорологов, ситуацию усугубили сухая погода и ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах. Пожары затронули территорию площадью свыше 16 тыс. га, сгорели тысячи зданий, включая дома многих голливудских знаменитостей. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, 27 погибли, а еще 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, экономический ущерб оценивается в более чем $250 млрд.