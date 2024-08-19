Илон Маск опроверг слухи о передаче в дар главе Чечни электропикапа Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

Как передает Report, об этом он написал на своей в социальной сети "Х".

"Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа", - написал Маск, в ответ на подобные публикации.

В субботу Кадыров рассказал, что получил от Маска электропикап Cybertruck. Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше. По словам главы Чечни, автомобиль скоро будет отправлен в зону боевых действий с Украиной.