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Илон Маск опроверг слухи о передаче в дар главе Чечни электропикапа Cybertruck

Илон Маск опроверг слухи о передаче в дар главе Чечни электропикапа Cybertruck Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.
Другие страны
19 августа 2024 г. 09:56
Илон Маск опроверг слухи о передаче в дар главе Чечни электропикапа Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

Как передает Report, об этом он написал на своей в социальной сети "Х".

"Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа", - написал Маск, в ответ на подобные публикации.

В субботу Кадыров рассказал, что получил от Маска электропикап Cybertruck. Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше. По словам главы Чечни, автомобиль скоро будет отправлен в зону боевых действий с Украиной.

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