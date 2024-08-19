Илон Маск опроверг слухи о передаче в дар главе Чечни электропикапа Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.
Как передает Report, об этом он написал на своей в социальной сети "Х".
"Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа", - написал Маск, в ответ на подобные публикации.
В субботу Кадыров рассказал, что получил от Маска электропикап Cybertruck. Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше. По словам главы Чечни, автомобиль скоро будет отправлен в зону боевых действий с Украиной.