Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках целостности Азербайджана

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2015 года и предстоящим задачам.

Report сообщает, что президент Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на продолжающийся в этом году в мире кризис, необоснованное давление на нашу страну, а в ряде случаев – провокации, в течение минувших 9 месяцев экономика Азербайджана развивалась. В этот период экономика выросла на 3,7, промышленное производство – на 2,1 процента, ненефтяная промышленность более чем на 10 процентов, сельское хозяйство на 6, 7 процента. За 9 месяцев года инфляция составила 3,7 процента, денежные доходы населения увеличились на 5,8 процента, в экономику страны из всех источников были вложены инвестиции на сумму 16 миллиардов долларов.

Коснувшись проектов, реализуемых в социальной сфере, глава государства подчеркнул, что за минувший период в стране были построены или капитально реконструированы 34 школы, 26 детских садов, 11 медицинских учреждений. Подчеркнув, что проделана большая работа по улучшению социального положения населения, Президент Ильхам Алиев отметил, в частности, обеспечение прозрачности в предоставлении адресной социальной помощи и подчеркнул, что в настоящее время адресную социальную помощь получают 500 тысяч человек, то есть 114 тысяч семей. Сообщив, что в результате последовательного осуществления государственной политики, направленной на создание новых рабочих мест, за 9 месяцев в стране было открыто 87 тысяч новых рабочих мест, в том числе 67 тысяч – постоянных, Президент Ильхам Алиев увязал достигнутые успехи с проведением нашей страной независимой политики и обеспечением стабильности и безопасности в Азербайджане, укреплением гражданского согласия.

Глава государства отметил, что в нынешнем году произошли знаменательные события для расширения транзитных возможностей нашей страны, из Китая в Азербайджан доставлен первый контейнерный поезд, завершено строительство азербайджанского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Он подчеркнул, что за 9 месяцев этого года была проделана большая работа по созданию Южного газового коридора, предприняты серьезные шаги по разработке месторождения «Шахдениз-2», реализации проекта TANAP.

Отметив, что в нашей стране проводится важная работа и в сфере армейского строительства, которая будет приоритетной и в следующем году, будут приняты меры по укреплению материально-технической базы армии, Президент Ильхам подчеркнул, что Азербайджан имеет полное преимущество на линии соприкосновения. Сообщив, что все провокации врага пресекаются, глава государства отметил, что в минувшем месяце на линии соприкосновения была уничтожена вражеская диверсионная группа и противник понес большие потери. «Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе принципов международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана», - заявил Президент Ильхам Алиев. Коснувшись заявления криминального диктаторского режима Армении о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Армении, глава государства подчеркнул, что мировое сообщество и международные организации признают Нагорный Карабах территорией Азербайджана. «Это заявление в такой напряженной психологической обстановке разоблачает и позорит руководство Армении», - сказал глава государства, подчеркнув, что большего от режима хунты ожидать не стоит. «Азербайджан – сильная страна, добившаяся больших успехов в экономической и политической сфере и играющая важную роль в региональных вопросах, без участия и согласия нашей страны в регионе не может быть реализован ни один проект», - сказал Президент Ильхам Алиев, заявив, что военный потенциал приумножает могущество Азербайджана.

Затем министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, министр образования Микаил Джаббаров выступили с докладами о работе, проделанной за 9 месяцев этого года.

В заключительной речи Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Давосский экономический форум отвел нашей стране 40-е место по глобальной конкурентоспособности. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в СНГ, международные рейтинговые агентства также повысили рейтинги нашей страны. Коснувшись важности усиления финансовой дисциплины в стране, недопущения излишних расходов, глава государства отметил необходимость приостановления выделения средств на неприоритетные проекты, пересмотра структуры бюджетных расходов и экономного расходования бюджетных средств. Кроме того, предпринимателям следует своевременно выплачивать налоги, к ним не должны предъявляться требования о необоснованных выплатах. Подчеркнув необходимость дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, продолжения в этой области реформ системного характера, расширения деятельности «ASAN xidmət», Президент Ильхам Алиев отметил значение усиления общественного контроля в борьбе с коррупцией и взяточничеством. «Для обеспечения устойчивого развития в стране, развитие предпринимательства и впредь должно находиться в центре внимания, необходимо привлекать иностранные инвестиции больше в ненефтяной сектор, улучшать бизнес-среду, подготовить механизмы регулирования проверок, резко уменьшить количество проверок и лицензий», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также коснулся важности развития сельского хозяйства и промышленности, принятия мелиоративных мер, создания новых посевных площадей, а также дальнейшего усиления контроля за ситуацией на рынке лекарств, продолжения строительства новых станций метро.

Отметив, что первые Европейские игры еще более повысили интерес к нашей стране, придали импульс развитию сектора туризма, глава государства подчеркнул значение с этой точки зрения спортивных мероприятий, которые будут проведены в предстоящие годы.

Президент Ильхам Алиев дал поручение о своевременном принятия мер, связанных со строительством Южного газового коридора, выразил уверенность в успешной реализации до конца года всех намеченных мероприятий.