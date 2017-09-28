ИКАО разработала новый План обеспечения авиационной безопасности

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработала новый План по обеспечению авиационной безопасности. Как сообщает Report, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила Генеральный секретарь ИКАО Фан Лю.

Новый план нацелен на борьбу с угрозами терроризма и призван стать эффективным инструментом обеспечения защиты миллионов авиапассажиров. Планируется, что он будет утвержден в ноябре на сессии Совета управляющих организации.

Глава ИКАО отметила, что террористы пытаются использовать любые пробелы в системе обеспечения безопасности гражданской авиации.

Ежедневно в мире совершается 100 тыс. рейсов гражданских самолетов, которые перевозят примерно 10 млн пассажиров. Число авиапассажиров составляет 3,5 млрд человек в год.