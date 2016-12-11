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    ИГИЛ захватило сирийскую Пальмиру

    Это произошло после того, как российские ВКС нанесли серию авиаударов по боевикам с целью помешать им занять позиции в городе

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки «Исламское государство» вновь захватили древний город Пальмиру в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq.

    По данным агентства, это произошло уже после того, как российские ВКС нанесли серию авиаударов по боевикам с целью помешать им занять позиции в городе. Тогда террористы покинули город, уйдя на его окраины.

    Тем не менее позже они, как сообщало Reuters, смогли захватить замок неподалеку от Пальмиры, а всего через несколько часов и саму Пальмиру.

    Минобороны России до этого заявило, что в ходе отражения нападения ИГИЛ на сирийскую Пальмиру удалось ликвидировать 300 боевиков.

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