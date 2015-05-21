​Боевики ИГИЛ захватили древний город Пальмира

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" взяли под контроль древний сирийский город Пальмира.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Сирийской мониторинговой группы по правам человека.

Группа мониторинга отметила, что боевики захватили почти весь город. Судьба представителей сирийской армии, которые располагались на окраинах города, неизвестна.

Ранее стало известно, что все жители Пальмиры были эвакуированы. Кроме того, в ЮНЕСКО сообщили о том, что перед атакой боевиков сотни статуй были вывезены из древнего сирийского города в безопасное место.