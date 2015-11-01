ИГИЛ захватил район, находящийся под контролем сил Башара Асада

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ захватила район Мехин в сирийской провинции Хомс, находящийся под контролем сил Башара Асада.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Анадолу.

Согласно информации, в результате взрывов специальных заминированных машин, принадлежащих ИГИЛ, были уничтожены баррикады при входе в Мехин. После этого террористы захватили здания местных властей.

Жители были вынуждены переехать в другие районы.

Отметим, что вчера ИГИЛ захватил месторождение Джезель в Хомсе и 2 высоты в ее окрестности.