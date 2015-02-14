​ИГИЛ убил двух туркменских футболистов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков ИГИЛ на город Керкук, где проживают туркмены, убиты двое игроков любительской команды туркменов "Mussalspor" ("Муссалспор").

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Любительская команда "Mussalspor" представляет город Керкук.

Из-за убийства боевиками игроков клуба Саддама Абдулхалика и Ридвана Расула, команда отменила свою поездку в Анталию для подготовки.

Как сообщается, "Mussalspor" планировал провести в Анталии 10-дневные сборы и в рамках подготовки сыграть матч с любительской командой муниципалитета Муратпаша.