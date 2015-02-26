​ИГИЛ разрушил историко-археологический музей в Ираке - ВИДЕО

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ ИГИЛ разрушил экспонаты историко-археологического музея в иракской провинции Найнава. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, террористы ИГИЛ с помощью молотков, кирок, железных ломов, электропил и других средств уничтожили все историко-культурные памятники, находящиеся в разделе "Месопотамия" (Междуречье) музея.

Напомним, что город Мосул, в котором проживают туркмены, также находится в этой провинции. Кроме того, в этом музее находятся многочисленные экспонаты, относящиеся к шумерской цивилизации.