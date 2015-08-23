​ИГИЛ применило химическое оружие в Сирии

Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Террористы ИГИЛ применяли химическое оружие при атаке на жилые районы сирийского города Мари.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

"Активисты в социальных сетях сообщили, что несколько местных жителей в Мари страдают от случаев асфиксии после того, как ИГИЛ обстреляли город снарядами, в которых, предположительно, содержались токсичные вещества", — говорится в сообщении агентства.

Атака, о которой сообщает SANA, произошла в субботу.

Накануне американский генерал, начальник штаба по борьбе с ИГ Кевин Киллеа сообщил, что США получили предварительные доказательства о применении ИГ химоружия. По его словам, тест фрагмента миномета, который принадлежал ранее боевикам и оказался у курдских повстанцев в Ираке, дал положительный результат на следы химического оружия — на фрагменте был обнаружен агент серы. Он также добавил, что речь идет о полевом тесте и для получения окончательного доказательства будут проведены более детальные исследования.