ИГИЛ оставила город на границе Ирака и Иордании

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "ИГИЛ" полностью покинули город Эр-Рутба на границе между Ираком и Иорданией. Они также вывезли оттуда членов своих семей и имущество. Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Город Эр-Рутба, который занимает стратегическую позицию на трассе Амман-Багдад, был захвачен джихадистами в 2014 году. Мэр города сообщил, что в нем не осталось боевиков, но местные жители не решаются восстать и взять власть в свои руки, ожидая прибытия правительственных сил.

Тем временем в провинции Анбар на западе Ирака иракские силы безопасности ведут наступление на город Мохаммади, откуда джихадисты отступают в сторону соседнего города Хит.