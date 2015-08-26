​ИГИЛ опубликовал кадры взрыва храма Баалшамина в Пальмире

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ 25 августа, боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) разместили в Twitter фотографии уничтожения храма Баалшамина в сирийской Пальмире.

Как передает Report, об этом сообщается на американском сайте SITE Intelligence Group, который отслеживает онлайн-активность террористов.

Отчет состоит из пяти фотографий. На них изображены боевики с закрытыми лицами, которые устанавливают бочки и прочие емкости со взрывчаткой по периметру здания, а также на колоннаде храма. На одном снимке запечатлен сам взрыв. Этот храм, основанный в II столетии н.э., считался важным памятником в античном городе, причисленном к Всемирному наследию ЮНЕСКО. По предварительным данным, храм был разрушен 23 августа.