"ИГИЛ" казнил пленных из Норвегии и Китая

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "ИГИЛ"объявила об убийстве двух заложников - подданного Норвегии и гражданина КНР, передает в среду Report со ссылкой на Интерфакс.

В группировке заявили, что причиной казни стало невыполнение требований о передаче выкупа за заложников.

Ранее ИГИЛ заявила о захвате в заложники 48-летнего норвежца Оле Йохана Гримсгаарда-Офстада и 50-летнего китайца Фань Цзиньхуэя - консультанта-фрилансера из Пекина. Два месяца назад террористы потребовали выкуп за их освобождение.

Обстоятельства похищения этих заложников неизвестны.