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    "ИГИЛ" казнил пленных из Норвегии и Китая

    Обстоятельства похищения этих заложников неизвестны

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "ИГИЛ"объявила об убийстве двух заложников - подданного Норвегии и гражданина КНР, передает в среду Report со ссылкой на Интерфакс.

    В группировке заявили, что причиной казни стало невыполнение требований о передаче выкупа за заложников.

    Ранее ИГИЛ заявила о захвате в заложники 48-летнего норвежца Оле Йохана Гримсгаарда-Офстада и 50-летнего китайца Фань Цзиньхуэя - консультанта-фрилансера из Пекина. Два месяца назад террористы потребовали выкуп за их освобождение.

    Обстоятельства похищения этих заложников неизвестны.

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