​Боевики ИГИЛ сожгли заживо 43 человека в Ираке

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Исламское государство" сожгли заживо 43 человека в западной иракской провинции Анбар, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным источника в местной службе безопасности Ирака, все казненные являлись сотрудниками местной полиции и членами проправительственного вооруженного формирования "Ас-Сахва" и относились к одному из суннитских племен. Они были захвачены в заложники в городе Аль-Багдади в 200 километрах к северо-западу от Багдада и перевезены в захваченный боевиками город Хит. По информации источника, боевики закрыли пленных в железных клетках, а затем сожгли их заживо.