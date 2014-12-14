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    ​Боевики ИГИЛ убили 19 полицейских при взятии города

    Остальные силовики блокированы в здании военной базы, оказавшись в ловушке

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В субботу во время штурма города иракского аль-Вафа боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) убили 19 сотрудников полиции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает "Аль-Арабия".

    Остальные силовики блокированы в здании военной базы, оказавшись в ловушке.

    "Полиция сражается с боевиками с пятницы, но нехватка боеприпасов вынудила нас сдаться и покинуть город. Ужасно, что мы остались совсем одни, без поддержки", — ранее заявил мэр города Хуссейн Кассар.

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