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    ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Багдаде

    Как говорится в заявлении экстремистов, целью атаки был охранный пункт в шиитском районе города

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Как говорится в заявлении экстремистов, целью атаки был охранный пункт в шиитском районе города.

    Отметим, что в среду в результате двух взрывов преимущественно в шиитских районах Багдада погибли не менее 19 человек, еще 43 получили ранения, большинство из них - мирные граждане.

    Еще один взрыв прогремел в районе Зафарания на юге Багдада, жертвами стали не менее двух человек, еще девять пострадали.

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