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    ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Ираке

    Oб этом сообщают в субботу европейские СМИ© Courtesy İmage

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракты, унесшие жизнь 35 человек в Ираке.

    Как передает Report, об этом сообщают в субботу европейские СМИ.

    В Багдаде в ночь на субботу террористы-смертники подорвали заминированный автомобиль в районе КПП сил безопасности, в результате чего погибли 24 человека, а 20 были ранены.

    Кроме того, в городе Басра, на юге Ирака, смертник взорвал установленную в его машине бомбу, что привело к гибели 11 человек и ранению еще 30.

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