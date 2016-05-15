ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в йеменской Эль-Мукалле

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в административном центре крупнейшей йеменской провинции Хадрамаут - городе Эль-Мукалле.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центрального отделения полиции в Эль-Мукалле. По последним данным, в результате теракта погибли 30 человек, пострадали более 70.

Начальник полиции Эль-Мукаллы, который находился в момент взрыва в отделении, остался в живых.