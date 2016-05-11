ИГ взяла на себя ответственность за три взрыва в Багдаде

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за три взрыва, прогремевшие в Багдаде в среду, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Жертвами трех терактов в Багдаде стали свыше 80 человек, 140 пострадали.

Местные СМИ сообщали, что заминированный автомобиль взорвался в среду утром на рынке в районе Мадинат-эс-Садр. Жертвами этого взрыва стали 64 человека, 87 получили ранения.

Позднее в среду агентство Рейтерс со ссылкой на источники в полиции сообщило, что второй взрыв произошел на въезде в район Кадимия на севере иракской столицы, погибли по меньше мере 15 человек, еще 33 получили ранения.

Третий автомобиль взорвался на западе города, погибли, по предварительным данным, семь человек, пострадали еще 20.