 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИГ взял ответственность за взрыв в больнице в Пакистане

    О своей ответственности за взрыв заявила региональная ячейка ИГ

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в больнице в Пакистане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    О своей ответственности за взрыв заявила региональная ячейка ИГ, которая действует на территории Афганистана, Пакистана, Индии и Бангладеш. Ее главарем является Хафиз Сайед Хан, один из бывших полевых командиров движения пакистанских талибов.

    Взрыв произошел в одной из больниц города Кветта. В результате взрыва погибли 93 человека, еще 120 получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi