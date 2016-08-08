ИГ взял ответственность за взрыв в больнице в Пакистане

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в больнице в Пакистане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

О своей ответственности за взрыв заявила региональная ячейка ИГ, которая действует на территории Афганистана, Пакистана, Индии и Бангладеш. Ее главарем является Хафиз Сайед Хан, один из бывших полевых командиров движения пакистанских талибов.

Взрыв произошел в одной из больниц города Кветта. В результате взрыва погибли 93 человека, еще 120 получили ранения.