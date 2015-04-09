ИГ расправилось с 300 представителями иракских племен

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" расправились с 300 представителями племен, проживающих на северо-западе Ирака. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг глава одного из самых многочисленных племенных кланов страны - Аль-Бунимар.

"Экстремисты убили в тюрьмах 300 заключенных, которых ИГ обвинило в поддержке клана Аль-Бунимар", - сказал Наим аль-Кауд. Он добавил, что террористы расправились с ними на территории Сирии и в приграничном иракском городе Эль-Каим.

Племенной клан Аль-Бунимар, основная часть которого проживает в иракской провинции Анбар, в начале нынешнего года объявил войну и кровную месть боевикам ИГ за убийства соплеменников.