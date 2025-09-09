Ифтехар Анис: Конфликты в Азии могут нарушить важные морские торговые пути

В Восточной и Южной Азии сохраняются высокие риски нестабильности.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Банладешского института международных и стратегических исследований Ифтехар Анис в Баку в ходе 13-ой сессии Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Азия, несмотря на значительный экономический вес - более 40% мирового ВВП и свыше 60% населения планеты, - остается регионом с одними из самых острых очагов напряженности в мире", - сказал он.

Анис подчеркнул, что в Восточной и Южной Азии сохраняются высокие риски нестабильности: территориальные споры в Южно-Китайском море, напряженность вокруг Тайваня, ракетные испытания и ядерная неопределенность в Южной Азии.

"Эти конфликты могут подрывать региональную стабильность и нарушать жизненно важные морские торговые пути, через которые проходит почти треть мирового товарооборота", - отметил он.