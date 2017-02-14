Стало известно имя и.о. советника Трампа по нацбезопасности

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Временно исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал в отставке Кит Келлогг. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Белом доме.

Майкл Флинн, бывший советником Трампа по нацбезопасности, подал в отставку на фоне сообщений о его контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В заявлении об отставке Флинн отметил, что передал вице-президенту США Майку Пенсу не полную информацию о своих контактах с Кисляком.