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И.о. президента Южной Кореи ушел в отставку

И.о. президента Южной Кореи ушел в отставку Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку.
Другие страны
1 мая 2025 г. 11:27
И.о. президента Южной Кореи ушел в отставку

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

3 июня пройдут выборы главы государства. Вероятно, Хан Док Су выдвинет на них свою кандидатуру, отметило агентство. Около часа назад Верховный суд Республики Корея объявил решение по делу фаворита президентской гонки Ли Чжэ Мёна. Инстанция не согласилась с его оправданием. Обвинительный вердикт может стоить Ли Чжэ Мёну права баллотироваться.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın prezidenti vəzifəsini icra edən şəxs istefa verib

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