И.о. мэра Алматы попал под обстрел во время беспорядков

Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанской Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков в стране неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился он, его коллеги и сотрудники телеканала "Алматы".

Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанской Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков в стране неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился он, его коллеги и сотрудники телеканала "Алматы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание orda.kz.

В результате стрельбы по автомобилям погиб водитель телеканала "Алматы", несколько человек получили ранения, в том числе сотрудники акимата - руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. И.о. мэра также добавил, что некоторое время неизвестные продолжали погоню.

"Вечером 5 января, когда площадь Республики и акимат полностью очистили, мы со штаба со своими коллегами выехали в акимат, часов в 8 или 9, я уже не помню, тогда даже на часы не посмотрел. Когда мы спускались по (проспекту - ред.) Назарбаева вниз и мы должны были повернуть налево со стороны госмузея и на развороте, с кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненые. Мой водитель тоже получил ранения", - сообщил изданию Сагинтаев.