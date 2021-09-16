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И.о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку

И.о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Каг подала в отставку в связи с плохо организованной эвакуацией сотрудников посольства королевства в Афганистане и запросивших убежище местных жителей.
Другие страны
16 сентября 2021 г. 23:44
И.о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку
Сигрид Каг

Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Каг подала в отставку в связи с плохо организованной эвакуацией сотрудников посольства королевства в Афганистане и запросивших убежище местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о своем решении она объявила в ходе заседания парламента.

Парламент страны выразил вотум недоверия Каг и осудил то, как была организована эвакуация. На этом фоне и. о. министра приняла решение подать в отставку. "Парламент посчитал, что кабинет министров действовал безответственно, и мне не остается ничего, кроме как понести последствия, - отметила она. - Министр должен уходить в отставку, если его политика отвергается". В самое ближайшее время требование об уходе в отставку будет передано королю Нидерландов Виллему-Александеру.

И. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте назвал данное решение большой потерей для кабинета министров. При этом он не смог назвать преемника Каг, а также отказался делиться своими соображениями относительно того, как это может сказаться на формировании нового коалиционного правительства. Как отмечают эксперты, этот процесс, в котором пока наблюдается мало прогресса, усложнится еще больше с учетом того, что Каг является лидером партии "Демократы-66", занявшей второе место на выборах в марте, и основным партнером Рютте в формировании новой правящей коалиции.

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