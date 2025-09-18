Hyundai ведет переговоры о покупке американской верфи

Южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries ведет переговоры с несколькими компаниями о покупке американской верфи.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Reuters, об этом сообщил руководитель отдела планирования и управления военно-морских и специальных судов компании HD Hyundai Ву Ман Чон

Агентство отмечает, что таким образом компания стремится воспользоваться стремлением президента Дональда Трампа возродить слабеющую судостроительную отрасль Америки.

По словам Чона, Hyundai, будучи крупнейшим в мире судостроителем по количеству заказов, планирует к 2035 году получать доход в размере 3 трлн вон ($2,2 млрд) в год от строительства военных кораблей для ВМС США.

Согласно данным ООН по торговле и развитию, в 2024 году доля американских верфей, которые во время Второй мировой войны обладали самыми высокими производственными мощностями в мире, на мировом рынке составляла всего 0,04 %. В свою очередь на Китай и Южную Корею в настоящее время приходится 83 % мирового коммерческого судостроения.

В июле Южная Корея обязалась инвестировать $150 млрд в судостроение США в рамках $350 млрд инвестиционных фондов, которые Сеул согласился направить на американские проекты в ходе переговоров о снижении тарифов.