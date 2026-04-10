Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасности

Компания Hyundai Motor America отзывает 294 128 автомобилей в США из-за дефекта, который может привести к отсоединению креплений ремней безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

По данным авторегулятора, отсоединенный ремень безопасности может не удерживать пассажира должным образом, что повышает риск получения травм при аварии.

Агентство заявило, что дилеры проверят и при необходимости укрепят или заменят крепления ремней безопасности.