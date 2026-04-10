Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасности
- 10 апреля, 2026
- 12:07
Компания Hyundai Motor America отзывает 294 128 автомобилей в США из-за дефекта, который может привести к отсоединению креплений ремней безопасности.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA).
По данным авторегулятора, отсоединенный ремень безопасности может не удерживать пассажира должным образом, что повышает риск получения травм при аварии.
Агентство заявило, что дилеры проверят и при необходимости укрепят или заменят крепления ремней безопасности.
Последние новости
12:24
Токаев: Выборы в Курултай Казахстана назначены на августВ регионе
12:23
Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%Финансы
12:18
Глава представительства: АБР может поддержать Азербайджан в развитии трансграничной инфраструктурыИнфраструктура
12:14
В порту Антверпена произошел разлив нефтиДругие страны
12:13
Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреляНаука и образование
12:11
В Азербайджане с начала года выдано около 30 охранных ордеров по фактам домашнего насилияСоциальная защита
12:07
Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасностиДругие страны
12:06
Фото
Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"Внешняя политика
12:03