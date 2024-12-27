Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Представитель йеменских мятежников-хуситов заявил о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели специальную военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион. Ракета достигла цели, операция привела к жертвам и прекращению навигации в аэропорту", - сказал представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Сариа также утверждал, что ударом при помощи беспилотника силы "Ансар Аллах" уничтожили "критически важную цель израильского противника" в районе Тель-Авива.